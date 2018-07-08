حالة الطقس المتوقعة ليوم الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الشرقية والرياض.

كما توقعت استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي جازان ونجران والاجزاء الساحلية الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان و عسير والباحة.