خطوات بسيطة لجعل ” احمر الشفاه ” يدوم طويلا

متابعات(صدى):

يعد أحمر الشفاه رمزاً للأنوثة وعنواناً للجمال وليدوم أحمر الشفاه طويلاً ينصح فنان التجميل الألماني بيتر شميدينغر باستعمال قلم تحديد شفاه (Lip Liner) أولاً خاصةً مع الألوان الجذابة، حيث أنه يساعد على تحديد معالم الشفاه قبل تطبيق اللون المرغوب فيه، فتبدو معالم الشفاه أكثر دقة، مع مراعاة توزيع الخطوط المرسومة باتجاه الداخل، فلا تبدو فجّة.

كما ينصح شميدينغر باستعمال أنواع أحمر الشفاه، التي تدوم طويلاً، والتي تحمل المسمى “long-lasting”. وإذا تعذر الحصول عليها، فيمكن للمرأة الحصول على التأثير ذاته باستعمال البرايمر (Primer)، والذي يعد بمثابة طبقة أساس لأحمر الشفاه، حيث يغطي التجاعيد الصغيرة من ناحية ويساعد على ثبات واستقرار اللون بشكل أفضل من ناحية أخرى.

وأشار فنان التجميل الألماني إلى أن العناية الجيدة بالشفاه تساعد على ثبات اللون مدةً أطول، لذلك ينصح بتقشير (Peeling) الشفاه من وقت إلى آخر مع الحرص على استعمال بلسم الشفاه بانتظام لترطيبها ومنحها ملمساً مخملياً.