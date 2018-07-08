بالفيديو.. بتر يد طفلة بسبب عضة نمر

الجزائر(صدى):

تسبَّب تخطي طفلة لحواجز الحماية الفاصلة بين الزوار والحيوان الشرس بإحدى حدائق الحيوان، إلى هجوم النمر عليها والتهام ذراعها الأيسر.

وكانت الطفلة الجزائرية البالغة 8 أعوام من عمرها، في حديقة حيوان بمدينة مستغانم، و تشاهد النمر الأبيض المفترس قبل أن تتخطى حواجز الحماية التي تفصله عن الزوار دون أن تنتبه.

وسارع النمر إلى مهاجمة الطفلة، وجرها إلى الداخل لالتهامها، إلا أن التدخل السريع للعاملين في الحديقة أنقذها من الموت المحقق، رغم التهام ذراعها ما اضطر الأطباء إلى بتره كاملًا وسط صدمة والدها المعاق.