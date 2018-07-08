إصابة في مشاجرة بالسفارة الیمنیة بعمان

فهمي محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام یمنیة، الأحد، عن مشاجرة وقعت داخل سفارة بلادھا في عمان، استخدم خلالھا أدوات حادة ” خناجر ” ، ونتج عنھا إصابة.

وقالت وكالة ” وطن ” ، الیمنیة، إن الملحق العسكري بالسفارة، اعتدى وأولاده، على مسؤولھا المالي والإداري، وأصیب بجراح في وجھه، جراء الحادثة.

ونقلت الوكالة، عن ما وصفتھا بـ ” المصادر الدبلوماسیة ” ، قولھا، إن المسؤول المالي في السفارة، لديه وثائق تُبت وقوع الحادثة.