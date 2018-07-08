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إصابة في مشاجرة بالسفارة الیمنیة بعمان

إصابة في مشاجرة بالسفارة الیمنیة بعمان
فهمي محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام یمنیة، الأحد، عن مشاجرة وقعت داخل سفارة بلادھا في عمان، استخدم خلالھا أدوات حادة ” خناجر ” ، ونتج عنھا إصابة.

وقالت وكالة ” وطن ” ، الیمنیة، إن الملحق العسكري بالسفارة، اعتدى وأولاده، على مسؤولھا المالي والإداري، وأصیب بجراح في وجھه، جراء الحادثة.

ونقلت الوكالة، عن ما وصفتھا بـ ” المصادر الدبلوماسیة ” ، قولھا، إن المسؤول المالي في السفارة، لديه وثائق تُبت وقوع الحادثة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة

خناجر بالسفارة لا حول ولا قوة الا بالله صرنا نشوف العجب ها الايام

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

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