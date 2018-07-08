” هندسة رابغ ” مطلوب معيدين للعام الدراسي الجديد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الهندسة بمحافظة رابغ، التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأحد، عن توافر وظائف ” معيد ” للأقسام الآتية ” قسم الهندسة المدنية تخصص هندسة إنشاءات ( تحليل إنشاءات) ، وقسم الهندسة الصناعية تخصص هندسة صناعية، وظيفتين لقسم الهندسة المعمارية تخصص هندسة معمارية، ولقسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد تخصص عمليات الفصل- عمليات التحكم- النمذجة والمحاكاة- هندسة التفاعلات- البوليمرات، ووظيفتين معالجة المياه،

وذلك للعام الدراسي 1439/ 1438هـ.

وأكدت ” الكلية ” ، على وجود بعض الإشتراطات للوظائف المعلنة ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية وفق الأقسام والتخصصات المذكورة أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها ، وألا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة، ألا يكون المتقدم حاصلاً على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS ، أن يكون حاصلاً على درجة القدرات الجامعيين، وأن يجتاز اختبار القسم العلمي.

وأوضحت ” الكلية ” ، أنه التقديم متاح بدءًا من تاريخ 24 /10 / 1439هـ وحتى 16 / 11/ 1439هـ، خلال الدوام الرسمي.

وأشارت ” الكلية ” ، إلى أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج، وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بمبنى رقم (5) غرفة رقم (209)، أو على البريد الإلكتروني [email protected]، أو على العنوان البريدي ص.ب 344 رابغ (21911).