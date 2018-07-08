النيابة العامة: تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالأداب ” جريمة قانونية “

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالأداب أو غير مناسبة لسنه، تعتبر جريمة توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” استخدام الكلمات المسيئة للطفل بأي وسيلة كانت بما في ذلك التطبيقات والألعاب الإلكترونية، أو الكلمات التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره، أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.. جريمة توجب المساءلة بموجب نظام حماية الطفل ” .