أخضر التايكوندو يحصد الذهب

محمد السعران(صدى):

حقق المنتخب السعودي الاول للتايكوندو أربعة ميداليات خلال مشاركته في بطولة الحسين الدولية بالأردن ٢٠١٨ م والمصنفة g1 تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن طلال رئيس المجلس الأعلى لالعاب رياضات الدفاع عن النفس ، حيث حاز ابطال الاخضر السعودي هشام الدوخي وعلي المبروك على الذهبية في وزني ٦٨ و ٧٨ في ما نال حمد المبروك وماجد المبروك البرونزية في وزني ٦٣ و ٨٠ وشارك في البطولة 1200 لاعباً يمثلون 31 بلداً وتأتي تلك المشاركة استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية الـ١٨ التي ستدور رحاها في جمهورية إندونيسيا خلال الفترة من ٦-٢١ /١٢/ ١٤٣٩ هـ ويشرف على تدريب المنتخب السعودي السيد عزيز اشرقي ويساعده الوطنيين فهد بن دويسان و محمد سعد القحطاني ويرأس الوفد الاستاذ محمد زيد الوبران عضو مجلس الادارة حيث أكد ان متابعة رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري وحرصه على تجهيز المنتخب على أكمل وجه خلف الانجازات التي تتحقق للمنتخب في مشاركاته الدولية والقارية .