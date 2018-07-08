أودي إي ترون تظهر مقصورتها المدججة بتقنيات متطورة وشاشة 5 بوصة

واشنطن(صدى):

يبدو أن أودي بدأت حملة التشويق لسيارتها E-Tron منذ عام 2015 عندما طرحت النسخة التجريبية من السيارة في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات, ولكن بعد 3 سنوات ، فيبدو أن نسخة الانتاج لم تخرج للنور بعد ولكن على الأقل لدينا لمحة من شكل المقصورة الداخلية للسيارة التي تعتبر سيارة مرخصة للطرق العادية مع اشارة أودي لهذه السيارة على أنها سيارة أولية ولكن يتوقع تقديم نسخ الانتاج منها قريباً مع تعليق هوائي بصورة قياسية.

وكانت أودي قد بدلت المرايا الجانبية التقليدية للسيارة بكاميرات اعتبرتها مرايا افتراضية وظهروا في نهاية مايو الماضي ، ولكن الآن لدينا لمحة أخرى عن السيارة تتمثل في المقصورة الداخلية التي تحمل شاشة صغيرة على الجانب الأيمن من من السيارة. كما ينتظر أن تكون الشاشات الخاصة بالمرايا الأوليد مميزة لتساعد السائق على عمل تقريب وابعاد للصورة التي تظهر في المرايا بجانب الاختيار من بين 3 اعدادات للمرايا تشمل الركن والالتفاف والطرق السريعة بجانب تضمين النقاط العمياء في هذه المرايا المتحولة لكاميرات.

والمرايا الممثلة في صورة كاميرات جانبية ترفع عدد الشاشات في السيارة الي 5 بما في ذلك العدادات الرقمية بالكامل وشاشة النظام الترفيهي والشاشة المتواجدة في الكونسول الوسطي للحرارة . وستحمل السيارة محركين كهربائيين بقوة 355 حصان وقدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في أقل من 6 ثواني مع سرعة قصوى تبلغ 200 كم في الساعة وبكرة اختيار النقل الأوتوماتيك لتمكين الوضعية الرياضية التي تزيد قوة السيارة بصورة مؤقتة الي 402 حصان.

وستتسع المقصورة الداخلية الي 5 ركاب بفضل قاعدة العجلات بطول 2.928 متر وبالتالي ستوفر رحابة للمقاعد الخلفية ، وكان من المقرر طرح السيارة في 30 أغسطس المقبل في بروكسل ولكن القاء القبض على الرئيس التنفيذي للشركة دفع الي تأجيل موعد الاطلاق ، وستكون هذه السيارة في منافسة جاجوار I-Pace ومرسيدس EQ.