المملكة تدين استهداف الحرس الوطني بتونس

نايف السالم(صدى):

أدانت وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية ” جندوبة ” التونسية.

وأعلنت الوزارة، عن رفضها هذه الأعمال الجبانة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

وكانت جماعة إرهابية قد نصبت، اليوم الأحد، كمينًا أوقع ثمانية أشخاص على الأقل من قوات الحرس الوطني التونسي، في هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية.