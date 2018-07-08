المملكة تدين استهداف الحرس الوطني بتونس
أدانت وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية ” جندوبة ” التونسية.
وأعلنت الوزارة، عن رفضها هذه الأعمال الجبانة، ووقوفها إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
وكانت جماعة إرهابية قد نصبت، اليوم الأحد، كمينًا أوقع ثمانية أشخاص على الأقل من قوات الحرس الوطني التونسي، في هجوم وقع قرب الطريق الرابط بين محمية الفائجة ومنطقة الصريا على الحدود الجزائرية.
فهد[ عدد التعليقات: 1241 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يلعن الارهاب في كل مكان
نهى[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل انسان على وجه الارض يدين الارهاب وبشدة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50266 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون باالعون ,,