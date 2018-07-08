بالصور.. 100 إعلامي وإعلامية ينبهرون بفعاليات وأنشطة سوق عكاظ

سليمان الطويرقي(صدى):

اطلع وفد تجاوز مائة إعلامي وإعلامية، على فعاليات والمناشط الثقافية والسياحة لسوق عكاظ بالطائف، أثناء زيارته إياه، حيث اطلع على جادة سوق عكاظ وما تحتويه من مهارات وفنون للفرسان عكاظ.

وأثارت جادة سوق عكاظ، إعجاب الحضور، وهي تحاكي أصالة الخيول العربية الأصيلة، وذلك إضافة إلى حضورهم مسابقة سوق عكاظ لجمال الخيول العربية الأصيلة بحضور محافظ الطائف سعد الميموني.

من جانبه، توج محافظ الطائف الفائزين في بطولة الأمهار عمر السنة في اليوم الختامي لبطولة سوق عكاظ لجمال الخيل العربية الأصيلة والتي نظمها وأشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمقر مهرجان سوق عكاظ، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياة والزراعة والثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة الدكتور عبدالغني بن يوسف الفضل .

وتضمنت أنشطة الوفد الإعلامي، التجول في الأسواق الشعبية و الحرف اليدوية، إضافة إلى الاطلاع على مدرسة فارس عكاظ لتعليم الفروسية، ومشاهدةجانب من العروض في سوق عكاظ التمثلية لشعراء المعلقات.

وأكد الوفد، أن الفعاليات والمناشط الثقافية والسياحية في سوق عكاظ التاريخي تعكس مدى الإهتمام الحكومي بالجوانب الثقافية و السياحية في ظل الدعم والاهتمام من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهم الله- لكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية، والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

كما أشاد الوفد بدور إدارة سوق عكاظ والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومركز الجعيد للفروسية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم التكريم للوفد.