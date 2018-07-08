5 علامات بعد الولادة لا تتجاهلينها

متابعات(صدى):

تغيرات كثيرة تطرأ على جسم المرأة خلال مرحلة الحمل، وهذه الأمور لا تقتصر على مرحلة ما قبل الولادة فقط، بل هي تمتد الى ما بعد ولادة الطفل.

فمن الطّبيعي أن تواجهي بعض المشاكل الصحية، وأن تصابي ببعض الاعراض المزعجة التي لا يجب التّغاضي عنها.

النزيف المفاجئ

قد تتعرضين بعد الولادة لنزيق مفاجئ تصاحبه مؤشرات صدمة مثل سرعة في ضربات القلب، والدوار والتعرّق والشعور بالإغماء، وإذا لاحظت أن خسارة الدم حادة وهي بصورة غير منطقية، من الضروري الاتصال بأقرب وقت لتلقي المساعدة العاجلة.

الصداع المتواصل

إن إصابتكِ بصداعٍ حادّ أو مستمرّ هو من الآثار الجانبيّة التي قد تواجهكِ بعد الولادة، وذلك يعود بشكل أساسي الى حقنة تخدير العامود الفقري، مع الإشارة الى أنه وفي حال إستمرار الصداع الشديد من المهم مراجعة الطبيب ليقدم لك المعالجة الفوريّة، لا سيما أنه خلال السّاعات الـ72 الأولى بعد الولادة، يمكن أن يكون الصّداع القوي مؤشراً على تسمّم الحمل، والذي قد يحدث بعد الولادة أو قبلها.

آلام الصدر

إن المعاناة من آلام في الصدر، هي دليل واضح على إصابتكِ بالتهابٍ أو لأنّ عضلاتكِ مجهدةٌ ومشدودة بعد المخاض. كما أن هذه الآلام قد تكون مؤشر على الانسداد الرئوي الذي لا يجب تجاهله أبداً.

ضيق التنفس

إذا كنت تتنفّسين بضيقٍ شديد بالرغم من حصولك على فترات كافية من الراحة، فمن الضروري مراجعة الطبيب بأقرب وقت ممكن، لأن ذلك قد تكون علامةً على إصابتك بالانسداد الرئوي، التي تحدث عندما تعلق كتلة تجلط في أحد شرايين الدم في الرئة.

الآلام في بطة الساق

إن الشعور بالألم في بطة الساق يكون نتيجة تجلّطٍ عميقٍ في الشريان، وهو يحدث نتيجة تخثّر الدم في الشريان العميق للعضلة ما يهدّد حياتك، مع الإشارة الى أن هذه الأعراض قد تترافق مع إحمرار المنطقة والتورّم وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.