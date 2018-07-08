بالصور.. شركة سويدية تعرض منتجاتها بمبلغ 19.66 سخرية من انجلترا

نواف السالم(صدى):

سخرت شركة IKEA السويدية، من تأهل منتخب انجلترا إلى دور ربع النهائي من كأس العالم 2018؛ لكونه لم يتأهل منذ عام 1966.

وقامت الشركة، بتغيير بعض أسعار منتجاتها إلى 19.66£ في إشارة إلى أن إنجلترا لم تستطع تحقيق كأس العالم منذ عام 1966

يذكر أن انجلترا قد تأهلت أمس الجمعة، إلى ربع نهائي المونديال، بعد فوزها على السويد بهدفين نظيفين، أحرزهما هاري ماغواير، وديلي ألي.