اعتقال مراهقة إيرانية بعد نشر 300 فيديو راقص لها

طهران(صدى):

تعرَّضت مراهقة إيرانية، إلى الاعتقال من قبل سلطات بلادها على خلفية مقاطع مصورة لها وهي ترقص، نشرتها عبر موقع ” إنستجرام ” .

وجذبت المقاطع، عشرات الآلاف من المتابعين للفتاة مائد جابري التي تبلغ 18 عامًا من العمر، حيث نشرت نحو 300 مقطع مصور معظمها وهي ترقص، وأخرى بدون حجاب.

وأظهر التلفزيون الحكومي، مقطعًا مصورًا ظهرت فيه مائدة أثناء اعترافها بـ ” مخالفة المعايير الأخلاقية ” ، وأصرت أنها لم تكن تقصد هذا، ولم يتضح ما إذا كانت تصريحاتها جاءت بالإكراه أم لا.

يذكر أن مائدة نحو 43 ألف شخص يتابعون الفتاة على ” إنستجرام ” ، وبالفعل تحجب إيران موقعي ” فيسبوك ” و ” تويتر ” ومواقع تواصل اجتماعي أخرى.