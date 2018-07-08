بالفيديو.. حب المغامرة قادهم إلى الموت .. 3 نجوم يوتيوب سقطوا من قمة شلال

لندن(صدى):

تعرض كل من ” ريكر غامبل، وأليكسي لياك، وميغان سكرابر ” لحادث مأساوي اودى بحياتهم ، عندما كانوا يسبحون أعلى شلالات شانون في كولومبيا البريطانية، حين ” زلَّت أقدامهم وسقطوا في بركةٍ على بُعد 30 متراً ” ، كما أوردت صحيفة The Guardian البريطانية عن مصدر من الشرطة.

ينتمي الثلاثي إلى قناة High on Life، وهي قناة عبر ” يوتيوب ” تشجع على السفر الخطر، وكانوا ينشرون مقاطع فيديو من مواقع نائية، ومن مشجعي فلسفة عيش اللحظة.

ولدى المجموعة أكثر من مليون متابع عبر ” إنستغرام ” ، ونصف مليون مشترك على قناة ” يوتيوب ” .

ونشر أعضاء آخرون وهم يغالبون دموعهم مقطعَ فيديو ينعى غامبل ولياك وسكرابر، ووصفوهم بأنهم ثلاثة من أكثر الأشخاص مودةً وطيبةً وحماساً وانطلاقاً في العالم ” .

وقرأوا كذلك رسالة كان غامبل ولياك قد كتباها للمجموعة، تضمَّنت العديد من الإشارات إلى أفكارٍ تتعلق بتحقيق الذات، جاء من ضمنها ” لِتقبلوا حقيقة أنَّ كل شيء يشكِّل عالمكم وصل إليه لأنَّكم جذبتموه إليكم بأفكاركم، ولتدركوا أنَّ في استطاعتكم التحكم في أفكاركم وعواطفكم ” .