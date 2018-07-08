أمن مكة المكرمة يواصل البحث عن المواطنة المفقودة بالحرم

نايف السالم(صدى):

تتابع الأجهزة الأمنية في مكة المكرمة، عمليات البحث عن مواطنة اختفت في ظروف غامضة في شهر رمضان الماضي.

خرجت المواطنة المختفية وتدعى ” علوية المحضار ” تبلغ من العمر 38 عامًا، مع أهل زوجها المتوفى إلى المسجد الحرام في تاريخ الـ11 من رمضان الماضي، ، ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

وقالت ” عيشة ” والدة علوية، إن ابنتها إختفت عندما كانت برفقة أهل زوجها المتوفى، في رحلة لأداء مناسك العمرة ” إلا أنهم تركوها بعد أن فقدت وعيها نتيجة الإرهاق والتعب، ولم تُكمل معهم المناسك “.

وأضافت ” عيشة ” ، أنها تلقت اتصالًا من حفيدها، نجل علوية، بعد يومين من إختفائها يبلغها فيه أن والدته لم تعد إلى البيت، مبينة أنها ذهبت إلى الحرم، حيث بحثت عنها في جميع الأروقة ومقر التائهين والمكان المخصّص للمعتكفين، ولكن من دون جدوى.

وأشارت ” والدة المختفية ” ، إلى أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، التي بدورها أحالته إلى الجهة المختصّة في حي النسيم، في مكة المكرمة، لاستكمال عملية البحث.

وأكدت “عيشة ” ، أن ابنتها وأولادها يسكنون مع أهل زوجها المتوفى، والتواصل منقطع معهم منذ سنوات، مشيرة إلى أن ابنتها لا تعاني أيّ مرض نفسي، وهي بكامل قواها العقلية.

وطالبت ” عيشة ” ، الجهات الأمنية بتكثيف جهودها في عمليات البحث للعثور على ابنتها، مناشدة في الوقت ذاته أيّ شخص يعثر عليها أو يتوصّل إلى أي معلومات بشأنها الاتصال معها.