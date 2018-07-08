بر الشرقية تستضيف 15 جمعية لمناقشة منح وبرامج ” الملك خالد الخيرية “

محمد السعران(صدى):

تستضيف جمعية البر بالمنطقة الشرقيةغدا ” الاثنين ” بمقرها الرئيس بالدمام 15 جمعية بالمنطقة الشرقية في لقاء نظمته مؤسسة الملك خالد الخيرية لإقامة ورشة عمل بين المؤسسة والجمعيات المشاركة بهدف تعريف هذه الجمعيات بالاستراتيجية الجديدة التي تبنتها مؤسسة الملك خالد الخيرية على مدار الثلاث سنوات القادمة التي تتضمن العديد من البرامج والمبادرات .

وتستهدف الورشة المقرر انعقادها ببر الشرقية غدا التركيز على برنامج ” الاستثمار الاجتماعي ” الذي يهدف لتقديم الدعم المادي والفني للمنظمات والمؤسسات المساهمة في التنمية .

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية ترحب بالمبادرات التنموية التي تطرحها المؤسسات الخيرية بالمملكة متوجها بالشكر لمؤسسة الملك خالد الخيرية على هذه المبادرة وعلى ما يقدمونه للمجتمع والجهات الخيرية من دعم نوعي يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية معبرا أن استضافة بر الشرقية لهذا اللقاء يأتي متوافقا مع الهدف الرابع من أهداف الخطة الاستراتيجية لبر الشرقية والذي ينص على تعزيز التنسيق والتكامل مع أصحاب المصلحة والتواصل معهم قائلا أن التنسيق بين الجهات الخيرية والعمل الجماعي الذي يضم ورش عمل مشتركة لهذه الجهات سيؤدي إلى نجاح هذه التجارب وتميز الأعمال الناتجة عنها مشيرا إلى تكاتف جهود 29 جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية ونجاحهم مؤخرا في تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد الذي وزع 419 ألف فطرة بالمنطقة الشرقية هذا العام