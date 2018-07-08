وزير الشؤون الإسلامية يستقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

محمد السعران(صدى):

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات فضيلة الشيخ الدكتور/ عبداللطيف آل الشيخ ، سعادة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس المشروع الوطني ” نبراس ” د. فيصل بن سعد الشثري، والذي قدم التهنئة لمعاليه بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مما يجعل معاليه عضواً باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب تنظيم اللجنة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١١٩) وتاريخ ١٧-٤-١٤٣٩هـ وقد جرى خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي لمعالي الوزير عن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومهامها وأهدافها ومناقشة التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد والأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الهادف للوقاية من المخدرات و القضاء عليها.

وصرح مدير عام العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الأستاذ/ بندر بن عبدالله الرميحي أن هذا اللقاء سيتبعه عدة لقاءات بين مسؤولي الوزارة وأمانة اللجنة للعمل على الغايات المنشودة في القضاء على المخدرات، كما أثنى الأستاذ بندر على ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من تعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أجل حماية المجتمع من هذه الآفة وبحث سبل العمل على وقاية المواطن والمقيم على تراب هذا الوطن الطاهر من المخدرات.