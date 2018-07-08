مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية

عادل الحربي(صدى):

أعلن مطار الملك عبد العزيز، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عن الإيقاف الجزئي للتكييف في الصالة الشمالية بالمطار بشكل مؤقت في منطقتي المغادرة والجوازات.

وأوضح ” المطار ” ، أن هذا التوقف نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية التي تتم، ومؤكدًا على أن تعود الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القادمة.