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مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية

مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية
عادل الحربي(صدى):

أعلن مطار الملك عبد العزيز، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عن الإيقاف الجزئي للتكييف في الصالة الشمالية بالمطار بشكل مؤقت في منطقتي المغادرة والجوازات.

وأوضح ” المطار ” ، أن هذا التوقف نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية التي تتم، ومؤكدًا على أن تعود الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القادمة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 40 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 1449 ] نشر منذ 31 دقيقة

مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية اعطال التكييف بشكل دائم في المطار عدة مرات حصلت في السابق نتمني الانتقال قريبا للمطار الجديد ونخلص من سلبيات المطار القديم

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