مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية
أعلن مطار الملك عبد العزيز، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، عن الإيقاف الجزئي للتكييف في الصالة الشمالية بالمطار بشكل مؤقت في منطقتي المغادرة والجوازات.
وأوضح ” المطار ” ، أن هذا التوقف نظرًا لأعمال الصيانة الضرورية التي تتم، ومؤكدًا على أن تعود الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القادمة.
فيصل[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 40 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1449 ] نشر منذ 31 دقيقة
مطار الملك عبد العزيز: تعطل التكييف لأعمال صيانة بالصالة الشمالية اعطال التكييف بشكل دائم في المطار عدة مرات حصلت في السابق نتمني الانتقال قريبا للمطار الجديد ونخلص من سلبيات المطار القديم