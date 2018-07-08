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الصحة: ضبط وافدة تعالج بالحجامة دون ترخيص في جدة

الصحة: ضبط وافدة تعالج بالحجامة دون ترخيص في جدة
نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة الصحة ، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن ضبط وافدة تمارس العلاج بالحجامة بدون ترخيص في جدة.

وأشارت ” الصحة ” ، إلى أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية بمدينة جدة، ولافتة إلى أنه تم إحالتها إلى النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 46 دقيقة

الوافدين صاروا جريئين ع الاخير وما يهمهم شئ

[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 45 دقيقة

معك حق اختي الجوهرة

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