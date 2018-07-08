رجل أعمال سعودي في طريقه لشراء ناد ” أيه سي ميلان ” الإيطالي

طلال الغامدي(صدى):

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن رجل أعمال سعودي قد يشتري نادي ” أيه سي ميلان ” بعد إفلاس مالك النادي الصيني يونج هونج لي.

وكشفت التقارير الصحفية، أن المالك الصيني اقترض مبلغ 32 مليون يورو لخزينة النادي وقد موَّل به صفقة الاستحواذ على الروسونيري، مؤكدة أنه لم يقدر على دفع القرض.

وأشارت التقارير، إلى أنه نتيجة لذلك بدأ صندوق ” إليوت ” إجراءات الاستحواذ على 99.7% من أسهم النادي، إلا أنه قد يلجأ المستثمر الصيني إلى شراكة في الملكية، ومن ضمن الشركاء المحتملين رجل أعمال سعودي.

وأكدت أنه رجل الأعمال السعودي يمكنه دفع 415 مليون يورو لـ ” صندوق إليوت ” والاستحواذ على الروسونيري، مضيفة أن هناك رجل أعمال روسي قد يخوض السباق لشراء النادي.