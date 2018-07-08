أمير الحدود الشمالية يستقبل عدداً من الناشطين في المجال السياحي في المنطقة

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, عدداً من الناشطين في المجال السياحي في المنطقة , بحضور مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام.

وهنأ سموه المواطن موسى العنزي الفائز بجائزة التميز السياحي والمواطن خلف الشمري أول مرشد سياحي في المنطقة والمواطن رثعان الشمري المستثمر في السياحة الريفية .

وأكد سموه أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تتجه بكل قوتها نحو تعزيز السياحة وتمكينها ودعمها على مختلف المستويات، وتمكينها لتكون رافدا معززا وداعما للاقتصاد ومولدا للفرص الوظيفية، وأهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 , مشيدا سموه بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال خدمة السياحة والتنمية السياحية في وطننا الغالي.

ودعا سموه إلى تكثيف الجهود لتنمية القطاع السياحي بالمنطقة ليؤدي دوره المهم والحيوي بتوليد الفرص الاستثمارية والوظيفية وتوفير بدائل ترفيهية لأهالي المنطقة وزوارها,مشيراً إلى ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مقومات سياحية يمكن استغلالها وجذب المواطنين للسياحة الداخلية من خلال تفعيل برامج وخدمات وفعاليات قادرة على جذب السائح باستثمار تلك المقومات.

من جانبه أعرب مدير فرع هيئة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على جهوده لدعم تنمية النشاط السياحي في المنطقة .