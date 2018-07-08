ضبط 42 سلاحًا ناريًا و620 ذخيرة حية خلال 3 أيام
نجحت فرق المهمات ضمن الحملة الأمنية الموحدة من قبل الإدارة العامة لدوريات الأمن في القبض على 7498 شخصًا منهم 4112 أجنبيًا خلال الفترة من الخميس الماضي وحتى يوم أمس السبت.
ونشر الأمن العام إنفوجراف على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يؤكد أن فرق المهمات ، تمكنت أيضًا من ضبط 32 مسدسًا و2 رشاش و44 سلاحًا أبيض و620 ذخيرة حية وغيرها من المضبوطات الهامة.
فهد[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحمد لله
الله يعطيكم العافية ويخلصنا من هاذولا المجرمين
فيصل[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 51 دقيقة
الجريمة زادت جدا
ويجب جمع كل السلاج الغير مرخص واللي دارج في ايد الناس يقتلون ويرهبون به