بالصور.. إعلانات في منظمات طبية دولية تسخر من نيمار
انتشرت عدة إعلانات في البرتغال وعدة دول من المنظمات الطبية والإسعاف والاتصالات العاجلة للأمور الخطرة، تسخر من سقوط اللاعب البرازيلي نيمار المتكرر خلال منافسات كأس العالم.
وذكرت في الإعلانات التالي : ” لا تجعل اتصالك كذبة، لا تخدعنا بالاتصالات الوهمية ” مع وضع صورة نيمار ، وذلك في إشارة إلى ما تحدَّثت عنه وسائل إعلام عالمية بأن نيمار يخدع الحكام بأنه مصاب ويظل يسقط كثيرًا في أرض الملعب متظاهرًا بالألم.
نوير[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههه صار مكشوف