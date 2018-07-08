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بالصور.. إعلانات في منظمات طبية دولية تسخر من نيمار

بالصور.. إعلانات في منظمات طبية دولية تسخر من نيمار
نواف السالم(صدى):

انتشرت عدة إعلانات في البرتغال وعدة دول من المنظمات الطبية والإسعاف والاتصالات العاجلة للأمور الخطرة، تسخر من سقوط اللاعب البرازيلي نيمار المتكرر خلال منافسات كأس العالم.

وذكرت في الإعلانات التالي : ” لا تجعل اتصالك كذبة، لا تخدعنا بالاتصالات الوهمية ” مع وضع صورة نيمار ، وذلك في إشارة إلى ما تحدَّثت عنه وسائل إعلام عالمية بأن نيمار يخدع الحكام بأنه مصاب ويظل يسقط كثيرًا في أرض الملعب متظاهرًا بالألم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 49 دقيقة

ههههه صار مكشوف

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