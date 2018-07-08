بالصور.. إصابة الإعلامي أحمد فراج في حادث مروري بنجران

نجران(صدى):

تعرض الإعلامي ” أحمد فراج ” للإصابة في حادث مروري، اليوم الأحد، نقل علي إثره إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.

وأصيب ” فراج ” أثناء تغطيته لوصول جثماني الشهداء ” ذيب وجاسر اليامي ” إلى نجران اليوم.