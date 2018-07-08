بالصور.. إصابة الإعلامي أحمد فراج في حادث مروري بنجران
تعرض الإعلامي ” أحمد فراج ” للإصابة في حادث مروري، اليوم الأحد، نقل علي إثره إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.
وأصيب ” فراج ” أثناء تغطيته لوصول جثماني الشهداء ” ذيب وجاسر اليامي ” إلى نجران اليوم.
فهد[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
نوير[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يقوم بالف خير وسلام
فيصل[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يشفيه ويعود لاهله وذويه بخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50256 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يشفيه مما اصابه ,,
نهى[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 دقيقتين
لا حول ولا قوة الا بالله
صارت حوادث الغفلة كثيرة ها الايام الله يعافيه يارب