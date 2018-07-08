  • الأحد 8

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالصور.. إصابة الإعلامي أحمد فراج في حادث مروري بنجران

بالصور.. إصابة الإعلامي أحمد فراج في حادث مروري بنجران

بالصور.. إصابة الإعلامي أحمد فراج في حادث مروري بنجران
نجران(صدى):

تعرض الإعلامي ” أحمد فراج ” للإصابة في حادث مروري، اليوم الأحد، نقل علي إثره إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.

وأصيب ” فراج ” أثناء تغطيته لوصول جثماني الشهداء ” ذيب وجاسر اليامي ” إلى نجران اليوم.


الوسوم:

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله يقوم بالف خير وسلام

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يشفيه ويعود لاهله وذويه بخير

[ عدد التعليقات: 50256 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يشفيه مما اصابه ,,

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 2 دقيقتين

لا حول ولا قوة الا بالله
صارت حوادث الغفلة كثيرة ها الايام الله يعافيه يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *