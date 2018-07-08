كيم كارداشيان في السجن.. لسبب غريب

واشنطن(صدى):

تواصل نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ نشاطاتها السياسية والحقوقية بعد أن زارت البيت الأبيض لملاقاة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ لمناقشة مسألة إصلاح السجون.

حيث قامت كيم بزيارة لأحد سجون ولاية ​كاليفورنيا​ المخصص للنساء ، في اطار عملها في حقوق الانسان ، والتقت هناك بالسجناء لمعرفة قصص حياتهم، ورافقها إلى هذه الزيارة عدد من الحراس الشخصيين.

التقت كيم خلال الزيارة بـ 15 امرأة تحدثن معها عن حياتهن في السجن ومخاوفهن بشأن العودة إلى المجتمع بعد إطلاق سراحهن في المستقبل.