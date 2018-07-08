هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون تغيير اسم الهيئة باللغة الإنجليزية من (Saudi Broadcasting Corporation) إلى (Saudi Broadcasting Authority) وذلك تماشياً مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد مؤخراً برئاسة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عواد بن صالح العواد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود بن عبدالعزيز الشريان أن الإعلان عن تغيير الاسم سيشمل الهوية الإدارية والرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون ليصبح اختصاراً (SBA)، وسيشتمل على تحديث لشعار الهيئة المستخدم في مراسلاتها الالكترونية والورقية والرسمية والإدارية الداخلية .
ويهدف التغيير إلى تطوير وتحديث الشعار ليتماشى مع عملية تطوير الشكل والمضمون القائمة في جميع الأذرع الإعلامية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون عبر منصات الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي .
كما يهدف إلى إزالة ازدواجية التسمية بين الهيئة بشقيها الرسمي والإداري وقناة (SBC) (Saudi Broadcasting Channel) التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ.
فهد[ عدد التعليقات: 1229 ] نشر منذ 2 ساعتين
التغيير مطلوب المهم هو التغيير الحقيقي داخل المؤسسة
فيصل[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 2 ساعتين
المسمى العربي يحفظ الهوية اكثر
qlq[ عدد التعليقات: 3040 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 36 دقيقة
إلى الزملاء بهيئة الإذاعة والتليفزيون :
1- مراعاة التعرفة وأجر المتعاون فى البرنامج من إخراج وإعداد وتنفيذ .
2- مراعاة صرف المكافئات بصورة فورية .
3- مراعاة تحسين المطعم الذى يقدم وجبات الغذاء لموظفين الهيئة .
4- كثرة البرامج المباشرة والشفافية مع المواطنين ” مثل برنامج مع الناس ” .
5- مراعاة صرف الإنتداب العادل بين الموظفين بالإذاعة والتليفزيون .
6- مراعاة التخصص والإحتراف للفنيين والمنفذيين لبرامج التليفزيون .
7- مراعاة من الدورات والدروس والعلوم المتطورة فى علم الإذاعة والتليفزيون .
8- إستغلال مسرح التليفزيون والإذاعة مع التعاون مع هيئة الترفية للعروض السينمائية والمسرحية .
9- الإحتفال بالمهرجانات العربية والدولية السينمائية والمسرحية ودعمها .