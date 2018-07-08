هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن تغيير اسمها باللغة الإنجليزية

واس(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون تغيير اسم الهيئة باللغة الإنجليزية من (Saudi Broadcasting Corporation) إلى (Saudi Broadcasting Authority) وذلك تماشياً مع خطة التطوير الإعلامي التي تنتهجها هيئة الإذاعة والتلفزيون ، وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة الذي عُقد مؤخراً برئاسة معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عواد بن صالح العواد.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود بن عبدالعزيز الشريان أن الإعلان عن تغيير الاسم سيشمل الهوية الإدارية والرسمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون ليصبح اختصاراً (SBA)، وسيشتمل على تحديث لشعار الهيئة المستخدم في مراسلاتها الالكترونية والورقية والرسمية والإدارية الداخلية .

ويهدف التغيير إلى تطوير وتحديث الشعار ليتماشى مع عملية تطوير الشكل والمضمون القائمة في جميع الأذرع الإعلامية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون عبر منصات الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي .

كما يهدف إلى إزالة ازدواجية التسمية بين الهيئة بشقيها الرسمي والإداري وقناة (SBC) (Saudi Broadcasting Channel) التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ.