بعد تطرقهم للسياسة.. ” فيفا ” يحقق في فيديو احتفال الكروات بالفوز على روسيا

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لاعبًا كرواتيًا يحتفل بفوز بلاده على روسيا في دور الثمانية لكأس العالم 2018، من خلال التطرق للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” التحقيق في الفيديو، حيث صاح المدافع الكرواتي دوماجوي فيدا قائلاً: المجد لأوكرانيا، قبل أن يقول اللاعب الكرواتي السابق أوجنين فوكويفيتش: هذا الفوز من أجل دينامو وأوكرانيا، انطلقي يا كرواتيا.

ويذكر أن روسيا تواجه عقوبات دولية، بسبب دورها في الصراع الأوكراني، حيث جرى تطبيق العقوبات بحقها للمرة الأولى في يوليو 2014، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم لحدودها ودعمها للانفصاليين في شرق البلاد.