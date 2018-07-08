سيدة تلقي حفيدتها في الشارع وترحل.. ورد فعل صادم للمارة

بكين(صدى):

تجردت سيدة صينية من الرحمة ، واقدمت على إلقاء حفيدتها حديثة الولادة في الشارع بعدما أنجبتها ابنتها على باب أحد المستشفيات في تايشينغ شرقي الصين .

واثناء ذلك تجمع المارة حول السيدة محاولين اقناعها بعدم ترك الرضيعة ” حفيدتها ” في الشارع وأخذها معها إلى المنزل وتربيتها ، إلا أن السيدة رفضت قائلة ” لا، لا نريد أن نأخذ هذه الطفلة ” .

وقال أحد المارة في تعليقه على الواقعة بتصريحات إعلامية ” لقد شعرت بالرعب عندما رأيت الجدة تلقي الطفلة على جانب من الطريق وتقول إنها لا تريد هذه الطفلة ، فقمنا بوضع بطانية ومظلة للرضيعة لحمايتها ” .

وأكد ، أنه تم ابلاغ الشرطة التي أتت على الفور وقالت للمرأة إن التخلي عن هذه المولودة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولكنها أكدت أنها ستفكر فيما بعد ماذا تفعل مع هذه الصغيرة بعدما تطمئن على ابنتها.