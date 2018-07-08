إعتزال ” إجناشفيتش ” عقب خروج روسيا من المونديال

نواف السالم(صدى):

إعتزل اللاعب الروسي ” سيرغي إجناشفيتش ” ، اليوم الأحد، صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية في تاريخ روسيا، عن لعب الكرة، بعد خروج منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان ” إجناشفيتش “، 38 عامًا، أحد العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب الروسي، وساعد في وصولهم إلى دور الثمانية.

وشارك ” إجناشفيتش “، بـ 127 مباراة في المجمل مع المنتخب الروسي، وسجل تسعة أهداف خلال المونديال ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في روسيا.

وقال ” إجناشفيتش ” ، في رسالة مصورة عبر حساب المنتخب الروسي على موقع ” تويتر ” : ” هذه آخر كأس عالم أشارك فيها، وآخر بطولة وآخر مباراة في مسيرتي مع كرة القدم، أعتقد أنني كنت سأنهي مسيرتي مبكرًا، إذا لم تكن هناك كأس العالم ” .

وأضاف ” كأس العالم كانت حافزا قويا لي للاستمرار، وأي شيء من الممكن أن يحدث في كرة القدم، لكن هنا لا يوجد أحد غير راض، لا في غرفة الملابس ولا في الملعب، أخطط للحصول على رخصة التدريب في ديسمبر، أود أن أصبح مدربًا جيدًا.

هذا وخرج المنتخب الروسي، مستضيف البطولة من دور الثمانية للمونديال، أمس السبت، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا.