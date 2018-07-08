بالصور.. إنقاذ 6 أطفال من كهف تايلاند

بانكوك(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت، عن وصول 6 فتية من الأطفال العالقين في كهف بعد ارتفاع منسوب المياه، إلى الغرفة الثالثة تحت الأرض حيث موقع قاعدة الإنقاذ، وأصبحوا خارج دائرة الخطر.

يذكر أن هناك 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين الـ11 والـ16 عامًا، بالإضافة إلى مدربهم كانوا قد علقوا في أحد الكهوف في شمال تايلاند بعد ارتفاه منسبو مياه الفيضان، لمدة تجاوزت الـ9 أيام قد أن يتم العثور عليهم، وبدء محاولات إنقاذهم يوم الخميس الماضي.

وتجرى عملية الإجلاء على نحو أسرع من المتوقع، حيث بدأ إخراج الأطفال العالقين قبل أكثر من ساعتين من الموعد المحدد بداية، ويرافق كل واحد منهم غواصان أحدهما أجنبي والآخر تايلاندي.

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