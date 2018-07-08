بعد فقدانه عائلته.. صور الطفل الناجي من حادث طريق الجرين بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

فقط والدته وأخته وجدته قبل التعرف عليهم .. طفل لم يتجاوز الـ18 شهرًا أصبح وحيدًا بعد حادث مروري مروع على طريق الجرين في الباحة.

ولم تقتصر صدمة الطفل علي الزهراني الذي لا يفقه شيء في الحياة فقدانه لعائلته فقط، بل أدى الحادث إلى إصابته في المخ وكسر في الجمجمة، ليرقد في غيبوبة بمستشفى الملك فهد بالباحة 19 يومًا تحت التنفس الصناعي.

ومن جانبه أكد قريب الطفل المصاب صقران السويدي الزهراني، أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاعل مع هذا الحادث ووجه بنقل الطفل المصاب علي الزهراني إلى مستشفى الحرس الوطني بجدة، أمس السبت، بعد تعذر كل المستشفيات.

كما قدم الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني، واجب العزاء لذوي المصابين والمتوفين، الذين راحوا ضحية هذا الحادث المروع.

ويذكر أن الحادث المروري الأليم، تسبّب الأحد الماضي في وفاة امرأتين وإصابة 4 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من زفاف ابنتهم على الطريق الرابط بين الحجرة والليث، وتحديدا في مركز الجرين.

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