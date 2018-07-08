” التعليم ” ترشح 149 متقدما للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، الأستاذ مبارك العصيمي، اليوم الأحد، عن ترشيح 149 متقدم للوظائف التعليمية للمطابقة كدفعة ثانية لم تدرج ضمن الدفعة الأولى إما لعدم حضور المطابقة للمرشحين سابقًا، أو لعدم صحة معلومات المتقدم عند المطابقة.

وأشار ” العصيمي ” إلى أن وزارة التعليم حددت يوم غدًا الاثنين والثلاثاء 25-26 \10\1439هـ موعدًا للمطابقة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي إلحاقًا للدفعة الأولى التي أعلنتها التعليم في وقت سابق وضمت 4622 متقدم على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وبذات الشروط التي تضمنتها القائمة من إحضار أصل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن على المرشحين إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على مؤهلات خارجية، وكذلك للحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلًا غير تربوي، والحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئيًا للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه للإطلاع على أسماء المتقدمين، يكون من خلال الرابط التالي:هنا