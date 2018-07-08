أمير الرياض بالنيابة يقلد العقيد السلوم رتبته الجديدة

الرياض(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بمكتبه بقصر الحكم، اليوم, قائد مرافقيه العقيد راكان بن إبراهيم السلوم, رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي القاضي بترقيته .

وتمنى سموه دوام التوفيق والنجاح له لخدمة دينه ووطنه.

من جهته، رفع العقيد راكان السلوم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الغالية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على دعمه المتواصل ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون على قدر تطلعات القيادة الرشيدة.