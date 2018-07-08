4 قنوات للتبليغ عن حالات الفساد

عادل الحربي(صدى):

وفرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، العديد من قنوات التواصل لاستقبال البلاغات عن وقائع فساد في المؤسسات أو الهيئات.

وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط على المُبلغ أن يكون متيقنًا من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.

وأشارت إلى أن طرق إيصال البلاغ والتي ستتوفر عبر أحد الوسائل التالية:

-الإرسال على عنوان الهيئة.

-الإرسال على فاكس الهيئة رقم (0112645555).

-تقديم البلاغ بالحضور مباشرة للهيئة.

-إرسال برقية عن طريق خدمة البلاغات في الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق تطبيق الجوال لمستخدمي IOS وعن طريق تطبيق الجوال لمستخدمي ANDROID.