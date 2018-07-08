4 قنوات للتبليغ عن حالات الفساد
وفرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، العديد من قنوات التواصل لاستقبال البلاغات عن وقائع فساد في المؤسسات أو الهيئات.
وأوضحت الهيئة أنه لا يشترط على المُبلغ أن يكون متيقنًا من وجود حالة فساد، وإنما يكتفي بذكر وقائع قابلة للبحث والتتبع.
وأشارت إلى أن طرق إيصال البلاغ والتي ستتوفر عبر أحد الوسائل التالية:
-الإرسال على عنوان الهيئة.
-الإرسال على فاكس الهيئة رقم (0112645555).
-تقديم البلاغ بالحضور مباشرة للهيئة.
-إرسال برقية عن طريق خدمة البلاغات في الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق تطبيق الجوال لمستخدمي IOS وعن طريق تطبيق الجوال لمستخدمي ANDROID.
طلال[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 32 دقيقة
احبذ ان يعطى فرصه لمن يكتشف ان لديه فساد على ان يعاقب مرتين اذا عاد للفساد مره اخرى يساعد على التبليغ عن المفسدين لان اغلب الناس لا يحب الضرر للاخرين وحتى وان كان فاسد شعب حنون ومسالم وعطوف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 31 دقيقة
أنا شخصياً رفعت بلاغين لنفس الحادثة وتم حفظهما دون الرجوع إلي !
حدثني عن النزاهة ومكافحة الفساد !!!
همس[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 29 دقيقة
👍👍👍
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50240 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب ,,