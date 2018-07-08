بالصور.. ” لا حوثي بعد اليوم ” .. ملصقات المقاومة اليمنية تفزع الحوثيين بصنعاء
نجحت صور وملصقات نشرتها قوات المقاومة الشعبية اليمنية التابعة لقوات ” حراس الجمهورية ” بقيادة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني السابق، في إثارة الفزع والرعب داخل نفوس العناصر التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء.
حيث كثفت المليشيا الإرهابية من تواجد عناصرها في شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك بعد مشاهدتهم ملصقات المقاومة اليمنية، بغرض البحث والتحرّي عن مصدرها.
وتضمنت تلك الملصقات عبارات عديدة، كان أبرزها: ” لا حوثي بعد اليوم ” ، و ” كلنا حراس الجمهورية ” .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يبيدهم ،ويقطع شجرتهم،،
والله ينتقم من كل من دعمهم وساعدهم ووقف معهم،،
اللهم عاجل غير آجل..