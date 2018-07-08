فلكية جدة: كسوفا جزئيا غير مشاهد للشمس بسماء المملكة

جدة(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن حدوث كسوفًا جزئيًا للشمس غير مشاهد بسماء المملكة أو الوطن العربي، ويستمر لمدة ساعتين و25 دقيقة، لافتة إلى أنه سيحدث خلال يوم الجمعة المقبل، والموافق 13 يوليو 2018م.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس ” فلكية جدة ” ، أن هذه الظاهرة، تعد ثاني كسوف من ثلاثة خلال هذا العام 2018، مبينًا أن كسوف الشمس الجزئي سوف يُرصد في جزء صغير من شمال القارة القطبية الجنوبية ” أنتاركتيكا ” ، وكذلك في بعض الأجزاء من المناطق الساحلية لجنوب شرق أستراليا، خلال الساعات بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وأشار ” أبو زاهرة ” ، إلى أن الكسوف الجزئي للشمس على مستوى الكرة الأرضية، سيبدأ عند الساعة 4:48 فجرًا، بتوقيت المملكة، ويصل مرحلة الإقتران ” المحاق ” في تمام الساعة 5:49 صباحًا، يتبع ذلك وصول الكسوف ذروته العظمى الساعة 6:01 صباحًا، لافتًا إلى أن الكسوف سينتهي عند الساعة 7:13 صباحًا.

تجدر الإشارة إلى أن كسوف الشمس الجزئي الذي ستشهده سماء المملكة يوم الجمعة المقبلة، سوف يتبعه خسوف كلي للقمر في منتصف ذي القعدة الموافق 27 يوليو 2018، والذي سيكون مشاهدًا بسماء المملكة والوطن العربي أيضًا.