فولكس فاجن جولف R تفقد 10 أحصنة في أوروبا

متابعات(صدى):

عندما كشفت فولكس فاجن بالكشف عن سيارتها جولف R المحسنة في اوروبا في نهاية عام 2016, فالسيارة الساخنة بمحرك 2 لتر حصلت على 10 أحصنة اضافية لتصل الي 306 حصان ، ولكن في الوقت الحالي فقد تراجع عدد الأحصنة الاضافية في أوروبا بسبب المعايير الجديدة التي ستطبق في أوروبا Harmonized Light Vehicle Test Procedure بداية من سبتمبر المقبل.

وكانت سيات ليون كوبرا منذ أيام قليلة قد أعلن كذلك عن تراجع قوتها من 300 الي 290 حصان وفق المعايير الجديدة كذلك ولكن فقط للنسخة الهاتشباك مع احتفاظ نسخة ST واجن بنفس القوة السابقة . ولا يعلم في الوقت الحالي ما اذا كان كلا طرازي السيارة جولف R الهاتشباك والاستيشن سيتم تخفيض قوتهما أم النسخة الهاتشباك فقط كما في ليون كوبرا، وقد أخبرت فولكس فاجن أن التغيير سيشمل سيارات محجوزة بالفعل.

وقال المتحدث الرسمي باسم فولكس فاجن انهم للتوافق مع المعايير الجديدة فتم تعديل نظام العادم وبالتالي باتت محركات السيارة بقوة 296 حصان.