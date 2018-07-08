مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 44.92 نقطة ليقفل عند مستوى 8222.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 105 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 70 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المتحدة للتأمين, واللجين, والحكير, والسعودي الفرنسي, وكيان السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مجموعة السريع, والمصافي، والتأمين العربية, وزين السعودية, وأمانة للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.45% و 4.92%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية، وسابك، والجزيرة, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 82.15 نقطة ليقفل عند مستوى 2878.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.9 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 419 صفقة.