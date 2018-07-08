أمير تبوك يواسي أسرة العقيد الأحمدي
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك عزاءه ومواساته لأسرة مدير المباحث الإدارية بالمنطقة العقيد محمد راضي الأحمدي الذي انتقل إلى رحمة الله .
وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم , داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.
طلال[ عدد التعليقات: 1760 ] نشر منذ 29 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون . . خبر وفاته كان صدمه وفاجعه لدى من عرفه
ماجد[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 28 دقيقة
ابوخالد ترك اثر طيب لدى كل الناس الذين عرفوه وكل من عمل معه كان يعتبره اخ رجل كسب محبه الجميع .. اللهم الهم اهله الصبر والسلوان
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 28 دقيقة
نسال الله له المغفره والرحمه