أمير تبوك يواسي أسرة العقيد الأحمدي

تبوك(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك عزاءه ومواساته لأسرة مدير المباحث الإدارية بالمنطقة العقيد محمد راضي الأحمدي الذي انتقل إلى رحمة الله .

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته عبر أشقاء وأبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه والتي كان لها أكبر الأثر في التخفيف من مصابهم , داعين الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.