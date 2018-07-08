المعارضة القطرية تتوعد ” الحمدين “: اقترب موعد السقوط

طلال الضوي(صدى):

توعد ائتلاف المعارضة القطرية، بتنظيم الحمدين وسياساته المتبعة ضد الشعب القطري والدول الخليجية والعربية الشقيقة، مؤكدًا اقتراب موعد سقوطه.

وأكد ائتلاف المعارضة أن القضاء على نظام تميم وجماعته بالكامل سيتحقق أولًا وأخيرًا على يد القطريين الشرفاء والذين سيحولون أرضهم إلى قطر جديدة تكون رائدة في تحقيق السلام والوئام الاقليمي والعالمي.

وأوضح أنه يقوم حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على الملفات الكثيرة والموثقة بالدلائل التي لاتقبل الشك وتظهر حقيقة نظام تميم على صعيد انتهاكاته بحق الشعب القطري أو ما يسببه من أضرار لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن ساعة الاستحقاقات الدولية التي ستحول النظام القطري إلى نظام مارق بشكل علني تقترب شيئًا فشيئًا، مؤكدًا أن جولات تميم الخارجية التي يستجدي فيها مستقبليه الرضا والدعم لن تنفع معه.

كما وجه الائتلاف رسالة إلى شعب قطر، قائلًا ” الموعد قريب يا شعب قطر الغالي، ونعرف جيدًا أن القطريين الشرفاء غير متأثرين بما يحاول هذا النظام أن يبثه وينشره على صعيد علاقاته الخارجية أو إدعاءات الإنجازات في الداخل “.

وأَضاف ” لم يعد يتوفر لهذا النظام أي مساحة أو وسيلة لكي يحمي نفسه من ما هو قادم واذا كان يعتقد تميم أن أردوغان وخامنئي واللعب على القنوات السرية والأبواب الخلفية سيحميه فهو واهم “.