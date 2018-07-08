اتحاد الكرة يقدم التعازي إلى ” تركي العجمة ” لوفاة شقيقه

ماجد محمد(صدى):

تقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وجميع منسوبيه، اليوم الأحد، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية، تركي بن عبدالعزيز العجمة، في وفاة شقيقه.

وكان ” تركي العجمة ” قد أوضح عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم الأحد: ” فجعنا بوفاة شقيقي الحبيب الغالي عبدالله العجمة ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ألهمنا ووالديه واطفاله وزوجته الصبر والسلوان. ”

وتابع: ” اللهم تقبل عبدك عبدالله العجمة في جنات النعيم اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأبدله أهلًا خيرًا من أهله اللهم أدخله الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.. اللهم اجزه عن الحسنات إحسانًا وعن السيئات عفوًا وغفرانًا. “