” الفيصل ” يوافق على تخصيص أرضٍ لنادي الفروسية في الطائف الجديد

جدة(صدى):

وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، على تخصيص أرضٍ في الطائف الجديد لإقامة نادٍ للفروسية على أن تتم مراعاة المخطط الشامل للطائف الجديد ليتكامل النادي مع المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها حالياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر الإمارة بجدة اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية المستشار بالديوان الملكي ، يرافقه أمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن المشروع ، الذي سينفذ بأحدث الطرق والتصاميم الهندسية ، كما اطلع سموه على خطط نادي الفروسية المزمع تنفيذها في المنطقة ، الهادفة لتطوير وتحسين هذه الرياضة.