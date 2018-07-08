أمين الشمالية يؤكد أهمية تقديم كل الخدمات والتسهيلات الممكنة للمواطنين

محمد السعران(صدى):

أكد امين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري على أهمية تقديم كل الخدمات والتسهيلات الممكنة للمواطنين من خلال ماتقوم به الإدرات والأقسام حسب الإختصاص تنفيذا ً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وحرصا ً على تطلعات القيادة لتوفير كل سبل الراحة والحياة الكريمة للمواطن

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده سعادة الأمين مع مدراء الإدارات المكلفين

مشدداً على تذليل كل الصعاب للوصول إلى تطلعات حكومتنا الرشيدة وتحقيق رؤية المملكة 2030.