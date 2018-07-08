تراحم تعقد ورشة عمل في الرياض لتقييم حملة ” تفريج كربة “

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عقدت الأمانة العامة للجنة الخميس الماضي بفندق مداريم كراون بالرياض ورشة عمل لتقييم “نتائج حملة تفريج كربة لعام 1439هـ” والتي أقيمت فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، بحضور سعادة اللواء / مشعل بن فالح السبيعي نائب مدير عام السجون ورؤساء لجان تراحم بمناطق ومحافظات المملكة.

و تأتي هذه الحملة، في إطار تطوير العمل ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة من اللجنة تجاه السجناء المعسرين.

وتضمن برنامج ورشة العمل محاور عدة منها: استخلاص النتائج المتحققة من حملة “تفريج كربة”، ومراجعة ضوابط الحملة، وقياس مستوى التفاعل بين الجهات الحكومية والأهلية ورجال الأعمال بالحملة، واقتراح حملات تسويقية على غرار حملة “تفريج كربة”.

وأوضح الأمين العام للجنة الأستاذ فهد بن عبدالله الراجح، بأن برنامج ورشة العمل يأتي ضمن حزمة من البرامج التي يجري تطويرها باللجنة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وذكر بأن عقد مثل هذه الورش جاء لمتابعة وتقييم العمل والتعرف على الجوانب الإيجابية والسلبية ومعالجتها وتطوير الأداء بما يسهم في الارتقاء بالخدمات بشكل عام، موضحاً بأن رؤية اللجنة تتمثل في تنظيم وتطوير “حملات تفريج كربة” كل عام وفق أفضل المعايير والضوابط.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء رقم ( 2 ) وتاريخ 1422/1/1هـ، وتهدف إلى تقديم أوجه الرعاية للفئات المشمولة برعاية اللجنة: (السجناء والمفرج عنهم وأسرهم).

وشكر الأمين العام للجنة كافة شرائح المجتمع ممن شاركوا في حملة تفريج كربة لعام 1439هـ ، والذين ساهموا بعد الله في إفراج وتمكين السجناء المعسرين من إكمال صيام رمضان بين أهاليهم.