فريق طبي ينجح في استخراج قطعة معدنية من رأس شاب بمدينة الملك سعود

نايف السالم(صدى):

تمكن فريق طبي متخصّص في جراحة الوجه والفكين، بمدينة الملك سعود الطبية، من استخراج قطعة معدنية تمركزت تحت قاع الرأس لشاب يبلغ من العمر 15 عامًا، من خلال استخدام إحدى التقنيات الحديثة.

جاء ذلك بعد إصابة الشاب إثر تعرضه لحادث مروري، مما أدى به لنزيف مصحوب بجرح في الخد، وبعد الفحص السريري والأشعة، اتضح وجود قطعة معدنية في قاع الرأس، بالإضافة لكسور في الفك العلوي والسفلي الأيمن.

وعليه، أجريت كامل الفحوص اللازمة للمريض، وتمّ تحديد مكان القطعة باستخدام الأشعة المقطعية، ونوع العملية لاستخراج القطعة عن طريق المنظار المساعد المتوافر بمدينة الملك سعود الطبية.

يشار إلى أن العملية الجراحية للشاب قد تمت بنجاح، ويتمتع بحالة صحية جيدة الآن.