بالفيديو.. قط يخطف الأنظار من عالم سياسي خلال مقابلة تليفزيونية

متابعات(صدى):

خطف قط الأنظار إليه ، عقب أن قفز على كتف صاحبه حاول العالم السياسي الدكتور “جيرزي تارجالسكي” ، وهو يحاول شرح التوترات في بولندا خلال مقابلة تليفزيونية .

ظهر القط يجلس على الطاولة بجانب جيرزي خلال مقابلته على إحدى القنوات الهولندية، وفي الوقت الذي حاول فيه الأكاديمي البولندي إجراء المقابلة قفز القط على كتفه وبدأ يلعق أذنه.

ويمكن رؤية الأكاديمي يحافظ على رباطة جأشه ويواصل حديثه.

يشار إلى أن البلاد تواجه اضطرابات سياسية بعد قرار السلطة السياسية إجراء تعديلات على عمل المحكمة العليا، وتقضي التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ بإحالة القضاة الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر على التقاعد، وتشمل القائمة 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.