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مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني بتونس

مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني بتونس
تونس(صدى):

كشفت أنباء، منذ قليل، عن مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني، في جندوبة شمال غرب تونس.

كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 27 دقيقة

محاربة الإرهاب فاشلة وستفشل مالم يتم التصدي للأفكار والنصوص المقدسة التي يستند إليها الإرهابيون

[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 26 دقيقة

رحم الله شهدائنا و لعنة الله على الغنوشي الإرهابي و أبناءه التكفيريين

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله ينصر الثوار التونسين على الجيش الطاغيه وزبانتيه اللهم انصر الاسلام والمسلمين على الجيش الكافر المرتد

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