نشر : منذ 2 ساعتين 1٬499 3 عربية ودولية مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني بتونس تونس(صدى): كشفت أنباء، منذ قليل، عن مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني، في جندوبة شمال غرب تونس. كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن. الوسوم:تونس
ماجد[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 27 دقيقة
محاربة الإرهاب فاشلة وستفشل مالم يتم التصدي للأفكار والنصوص المقدسة التي يستند إليها الإرهابيون
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1031 ] نشر منذ 26 دقيقة
رحم الله شهدائنا و لعنة الله على الغنوشي الإرهابي و أبناءه التكفيريين
محمد[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله ينصر الثوار التونسين على الجيش الطاغيه وزبانتيه اللهم انصر الاسلام والمسلمين على الجيش الكافر المرتد