مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني بتونس

تونس(صدى):

كشفت أنباء، منذ قليل، عن مقتل 8 عسكريين باستهداف مركز للحرس الوطني، في جندوبة شمال غرب تونس.

كما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.