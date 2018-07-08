مقتل مسلحين وخبراء حوثيين بانفجار صاروخ باليستي قبل إطلاقه نحو المملكة

فهمي محمد(صدى):

انفجر صاروخًا باليستيًا، اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية صنعاء، قبل إطلاقة نحو أراضي المملكة؛ مما أدى إلى مقتل مسلحين وخبراء أجانب تابعين لمليشيا الحوثي الإيرانية.

وكشفت مصادر محلية يمنية، أن: ” مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ بالستي من نوع بركان، باتجاه المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية. ”

وأضافت أن: ” انفجارًا مروعًا هز منطقة بني الحارث (مكان إطلاق الصاروخ)، وتسبب في مقتل كل من كان حوله من الخبراء الأجانب والمليشيات الحوثية. ” ؛ فيما هرعت مليشيا الحوثي إلى المكان وأغلقته بالكامل، خشية وصول الأهالي إلى المنطقة أو تسرب صور منها.