مقتل مسلحين وخبراء حوثيين بانفجار صاروخ باليستي قبل إطلاقه نحو المملكة
انفجر صاروخًا باليستيًا، اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية صنعاء، قبل إطلاقة نحو أراضي المملكة؛ مما أدى إلى مقتل مسلحين وخبراء أجانب تابعين لمليشيا الحوثي الإيرانية.
وكشفت مصادر محلية يمنية، أن: ” مليشيا الحوثي فشلت في إطلاق صاروخ بالستي من نوع بركان، باتجاه المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية. ”
وأضافت أن: ” انفجارًا مروعًا هز منطقة بني الحارث (مكان إطلاق الصاروخ)، وتسبب في مقتل كل من كان حوله من الخبراء الأجانب والمليشيات الحوثية. ” ؛ فيما هرعت مليشيا الحوثي إلى المكان وأغلقته بالكامل، خشية وصول الأهالي إلى المنطقة أو تسرب صور منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50240 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ..
,, كفانا الله شرهم بسوء افعالهم ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ 31 دقيقة
الحمد لله
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم