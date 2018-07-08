وزير الحرس الوطني يستقبل مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه بالوزارة، اليوم، معالي مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي الفريق تشارلز هوبر والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبد الرحمن العنقري ومدير عام الإدارة العامة للمشتريات العسكرية اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع المكلف عبدالمحسن بن هديب الهديب ومدير مشروع التطوير العقيد كيفن لامبرت.