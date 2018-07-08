وصول جثمانا الراكة واليامي مطار الملك عبدالعزيز بجدة

نايف السالم(صدى):

وصل جثمانا الشابين المبتعثين جاسر الراكة وذيب اليامي، صباح اليوم، إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وسيرحل جثمانا الشابين شهيدَي الغرق إلى نجران مسقط رأسهما للدفن هناك.

وكان الشابان لقيا حتفهما غرقًا في نهر شيكوبي بأمريكا أثناء إنقاذهما طفلين سقطا في المياه، فهرع المبتعثان السعوديان وانتشلاهما قبل أن تجرفهما التيارات المائية بعيدًا وعثر على جثتيهما لاحقًا.

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